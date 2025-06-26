«Интер» сыграет против «Флуминенсе» в ⅛ финала клубного ЧМ. «Дортмунд» встретится с «Монтерреем»

В третьем туре итальянский клуб обыграл «Ривер Плейт» (2:0), а мексиканская команда победила «Ураву» (4:0).
«Интер» занял первое место в группе, набрав 7 очков в 3 матчах. «Монтеррей» стал вторым, имея в активе 5 баллов.
Таким образом, сформировались еще две пары ⅛ финала турнира.
30 июня в Шарлотт встретятся «Интер» и «Флуминенсе». 1 июля в Атланте между собой сыграют дортмундская «Боруссия» и «Монтеррей».
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