Жезуш и Консейсау могут возглавить «Аль-Наср» Роналду. Клуб ранее уволил Пиоли

Клуб из Эр-Рияда ранее отправил в отставку Стефано Пиоли.
Добавим, что Жорже Жезуш ранее тренировал другую саудовскую команду — «Аль-Хилаль».
В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял четвертое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии.
Жорже Жезуш и Сержиу Консейсау являются кандидатами на пост главного тренера «Аль-Насра».
Клуб из Эр-Рияда ранее отправил в отставку Стефано Пиоли.
Добавим, что Жорже Жезуш ранее тренировал другую саудовскую команду — «Аль-Хилаль».
В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял четвертое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии.