Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Ювентус
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.75
П2
1.80
Футбол. Зарубежный
22:00
Видад
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.65
П2
2.90
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Ривер Плейт
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Урава Ред Даймонд
0
:
Монтеррей
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Мамелоди Сандаунз
0
:
Флуминенсе
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
1
:
Ульсан
0
П1
X
П2

Жезуш и Консейсау могут возглавить «Аль-Наср» Роналду. Клуб ранее уволил Пиоли

Жорже Жезуш и Сержиу Консейсау являются кандидатами на пост главного тренера «Аль-Насра».

Источник: Спортс"

Клуб из Эр-Рияда ранее отправил в отставку Стефано Пиоли.

Добавим, что Жорже Жезуш ранее тренировал другую саудовскую команду — «Аль-Хилаль».

В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял четвертое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии.