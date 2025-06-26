Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Ювентус
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.85
П2
1.80
Футбол. Зарубежный
22:00
Видад
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.60
П2
2.90
Футбол. Зарубежный
27.06
Зальцбург
:
Реал
Все коэффициенты
П1
9.30
X
6.54
П2
1.31
Футбол. Зарубежный
27.06
Аль-Хиляль
:
Пачука
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.51
П2
5.21
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Ривер Плейт
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Урава Ред Даймонд
0
:
Монтеррей
4
П1
X
П2

Роналду после продления контракта с «Аль-Насром»: «У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа — вот что сделает нас лучше»

Сегодня португальский нападающий продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.

Источник: Спортс"

"У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа — вот что сделает нас лучше. И это та задача, над выполнением которой я работаю.

Мы начинаем новую главу!" — сказал Роналду.