Роналду после продления контракта с «Аль-Насром»: «У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа — вот что сделает нас лучше»

"У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа — вот что сделает нас лучше. И это та задача, над выполнением которой я работаю.
Мы начинаем новую главу!" — сказал Роналду.
Сегодня португальский нападающий продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.
"У моих амбиций нет финишной черты. Стабильность, целеустремленность и коллективная работа — вот что сделает нас лучше. И это та задача, над выполнением которой я работаю.
Мы начинаем новую главу!" — сказал Роналду.