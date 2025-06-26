«Решение о возвращении на международную арену может быть принято к концу года». Брифинг Дюкова

26 июня состоялась очередная отчетная конференция РФС, где были подведены итоги работы организации за прошедший год. После завершения конференции президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы журналистов о допуске российских команд и ситуациях в «Химках» и «Торпедо».
Достигнутые показатели действительно впечатляют
— Подведите итоги конференции. Почему именно Сергей Прядкин выступал от лица УЕФА?
— Прошла очередная конференция, мы отчитались о той работе, которая была проделана РФС в 2024 году. Обсудили планы по развитию футбола на 2025-й, а также до 2028-го и далее до 2030-го. У меня был достаточно длинный доклад, я посчитал правильным рассказать обо всем в таком объеме. Это не только работа РФС, но и всей футбольной семьи — региональных федераций, МРО, клубов, лиг, которые на всех уровнях работают над развитием футбола.
На этой конференции присутствовал представитель Минспорта, этот доклад был в том числе адресован и ему. Коллеги очень многое делают для поддержки футбола. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать и Правительству и Министерству просвещения за наши совместные проекты, в том числе «Футбол в школе». Показатели, которых мы достигли, действительно впечатляют. Также благодарю Министерство образования и науки за ту работу, которую мы проводим по развитию футбола в системе высшего образования.
Сергей Прядкин представлял УЕФА, он советник президента УЕФА Александра Чеферина. Он принял участие в конференции, и мы благодарны ему за его обращение к участникам.
— Прядкин повторил слова о том, что УЕФА ждет возвращения России на международную арену и в ближайшее время оно возможно. Многие устали от этих слов. Есть ли реальные предпосылки к этому?
— Я считаю, что предпосылки [к возвращению российских команд на международную арену] есть. Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты.
— Насколько создание Российского спортивного фонда повлияет на финансирование РФС в рамках поступлений от букмекеров, которые сейчас идут в Союз напрямую от Единого регулятора азартных игр?
— Создание этого фонда окажет влияние на нашу деятельность. Часть средств, которые поступали напрямую в РФС, будут идти в этот фонд. Дальше, чтобы получить финансирование из этого фонда, нам нужно будет готовить заявки, обращения с просьбой выделить финансирование на те проекты, которые нами реализуются. «Футбол в школе», проекты массового футбола, ЮФЛ, «Наша смена» — все они соответствуют тем критериям, которые будут приниматься во внимание Минспорта при распределении средств из этого фонда.
В отношении сотрудников «Торпедо» возбуждено уголовное дело
— Когда и как вам стало известно о ситуации в «Химках»?
— Эта ситуация стала очевидна в начале года. У клуба и его акционеров изначально не было планов прекращать деятельность ФК «Химки», клуб не собирался прекращать выступления в РПЛ. Наоборот, акционеры и владельцы заверяли, что финансовые проблемы клуба временные. Они видели возможности их решения, занимались поиском финансирования, обещали до завершения процедуры лицензирования эти проблемы решить. Попытки они действительно предпринимали, но не получилось.
По сути, заявления о том, что они снимаются с соревнования, не было. Им был дан срок, чтобы решить проблемы, они их не решили. Лицензия не была выдана, «Химки» подали апелляцию, но у апелляционного комитета не было никаких оснований, чтобы ее удовлетворить. К сожалению, итогом стало то, что «Химки» не примут участие в следующем сезоне РПЛ, хотя по спортивному принципу они это заслужили.
— Усилится ли контроль за клубами после этого?
— Система мониторинга финансового состояния клубов не является догмой, она постоянно меняется и совершенствуется. Это касается и российского, и международного футбола. Постоянно пересматриваются требования, подходы к работе. Они актуализируются, исходя из существующих тенденций. Безусловно, РФС в своей работе учтет ту ситуацию, которая произошла с «Химками».
— Как складывается ситуация с «Торпедо»? Проводил ли РФС внутреннее расследование? Насколько произошедшее может повлияет на участие «Торпедо» в РПЛ? Грозят ли клубу санкции со стороны РФС или лиги?
— Прежде всего: это две разных ситуации, я бы не сравнивал «Торпедо» с «Химками». Нам известно, что в отношении ряда сотрудников «Торпедо» возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Есть обвинение в уголовном преступлении. Что касается субъектов футбола, у нас есть свой этический кодекс, один из его основных принципов — нулевая толерантность к любым этическим нарушениям. То, о чем идет речь — это грубое этическое нарушение.
РФС проводит свое разбирательство, им занимается департамент защиты игры. У нас есть определенная информация, мы также получили и получаем материалы от правоохранительных органов. Вполне возможно, что они будут подготовлены для рассмотрения дела на дисциплинарном комитете.
Я не хотел бы забегать вперед и давать какие-то оценки, так как это было бы безответственно по отношению к клубу. Мы с уважением относимся к московскому «Торпедо» — это легендарный клуб с богатой историей. Он важен для нашего футбола, для болельщиков.
Если говорить о сроках, то очевидно, что какое-то решение контрольно-дисциплинарный комитет должен принять до начала нового сезона, поэтому у нас есть примерно две недели для того, чтобы обстоятельно и детально обсудить эту ситуацию.
Безусловно, произошедшее будет учитываться с точки зрения получения финансовых гарантий от клуба. Здесь возникает два момента. Первый — это этическое нарушение. Второй — то, что произошло, ставит под угрозу обеспечение непрерывного финансирования клуба и его стабильность. Нам нужно иметь это в виду при принятии решения. Будет недопустима ситуация, при которой клуб продолжит выступления, но через какое-то время останется без финансирования и будет вынужден сняться с розыгрыша РПЛ. Это станет нарушением спортивного принципа, мы не должны такого допустить.
— Есть ли понимание того, какие меры нужно принять, чтобы переломить тенденцию прекращения существования многих клубов, в том числе из РПЛ?
— Многие клубы — явное преувеличение, мы говорим лишь о нескольких. Назовите мне футбольную лигу, в которой у клубов не было банкротств и финансовых проблем. Это жизнь, это ее часть. Возьмите бизнес — компании появляются, развиваются, добиваются успеха, а потом под воздействием разных факторов и в силу разных обстоятельств прекращают существование.
Повальной ликвидации футбольных клубов не происходит. Если говорить о финансовом состоянии, то оно в целом стабильно. В «Химках» — ряд обстоятельств привел к ситуации, в которой оказался клуб. Надо сказать спасибо игрокам — несмотря на задержки зарплаты, какого-то тихого саботажа с их стороны не было, в каждой игре «Химки» оказывали сопротивление своим соперникам и набрали достаточное количество очков.
Все клубы говорят, что менять лимит на легионеров нет необходимости
— Есть ли понимание планов сборной России на сентябрь? О каких матчах может идти речь?
— В наших планах максимально использовать все окна ФИФА. Будем стараться в каждое из них провести максимальное количество матчей. Переговоры продолжаются, как только мы достигнем договоренностей и подпишем соответствующие бумаги — объявим соперников, с которыми сыграет сборная в сентябре и октябре. Для нас приоритет — выступать дома перед своими болельщиками. Из четырех матчей этого года был только один выездной. Он состоялся в Белоруссии, так как у наших друзей из местной федерации футбола был важный повод — открытие стадиона.
— В докладе об итогах работы за прошлый год впечатляет работа Академии РФС и Юношеской футбольной лиги. Насколько вы удовлетворены Академией не с точки зрения процесса, а результата — сколько у нас появилось молодых тренеров? Учитывая количество выпускников ЮФЛ — зачем нам столько иностранных футболистов, не пора ли пересмотреть лимит на легионеров?
— Аргументом при введении действующего лимита было повышение конкуренции, это важно в том числе для молодых российских футболистов. Для них важно тренироваться с сильными партнерами по команде, играть против сильных соперников.
Не вижу связи между успешной реализацией проекта ЮФЛ и лимитом на легионеров. Многие игроки, которые прошли подготовку в ЮФЛ, становятся игроками первых команд и получают игровую практику. Эти футболисты вам известны. Кто-то уже призывается в национальную сборную. Если посмотреть на статистику, в нашем профессиональном футболе три процента легионеров. Все остальные — российские футболисты.
Недавно я обсуждал с представителями некоторых клубов их мнение о лимите — у каждого клуба своя стратегия и политика. Кто-то делает ставку на россиян, кто-то использует легионеров, но все говорят о том, что менять лимит нет необходимости.
Что касается работы Академии РФС, то все больше и больше тренеров проходят новую систему обучения и подготовки. Если вы думаете, что тренер пройдет обучение и будет готов работать с первой сборной командой — нет. Обучение — это важный этап подготовки футбольного тренера, но получение лицензии не дает автоматическую возможность возглавить условный московский «Спартак».
Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС:
— Я напомню, что с того момента, как РФС организовал Академию и реформировал процесс обучения, состоялся всего лишь один выпуск группы по лицензии PRO. В соответствии с требованиями УЕФА, группа набирается и выпускается раз в два года. Среди выпускников этой: чемпион России Мурад Мусаев, старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров, Игорь Денисов работает в СШОР «Зенит». Список можно продолжать.
— В этом сезоне сложилась уникальная ситуация — «Сочи» сыграл в стыковых матчах, обыграл «Пари НН», который должен был вылететь, но не вылетел, решением бюро исполкома команда осталась. Считаете ли вы эту ситуацию честной?
Дюков: Если бы мы руководствовались спортивным принципом, тогда нам нужно было бы уменьшить количество участников РПЛ до 15, но это было бы плохим решением для РПЛ. Лига могла рекомендовать такое решение, но они посчитали, что лучше сохранить 16 команд.
Любое определение шестнадцатого клуба было бы не совсем спортивным. Из всех возможных решений было принято передать право на выступление в Премьер-лиге клубу «Пари НН», который занял более высокое место по итогам прошедшего чемпионата.
Артем Бухаев