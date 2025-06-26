«Решение о возвращении на международную арену может быть принято к концу года». Брифинг Дюкова

Безусловно, произошедшее будет учитываться с точки зрения получения финансовых гарантий от клуба. Здесь возникает два момента. Первый — это этическое нарушение. Второй — то, что произошло, ставит под угрозу обеспечение непрерывного финансирования клуба и его стабильность. Нам нужно иметь это в виду при принятии решения. Будет недопустима ситуация, при которой клуб продолжит выступления, но через какое-то время останется без финансирования и будет вынужден сняться с розыгрыша РПЛ. Это станет нарушением спортивного принципа, мы не должны такого допустить.