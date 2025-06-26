Онопко об Овечкине: «Увидел его в Майами, говорю жене: “Смотри, Овечкин”. Она посмотрела: “Это же Настасия Шубская!” Она не Сашу узнала, а его супругу»

Она посмотрела: «Так это же Настасия Шубская!» Я в соцсетях почти не бываю, а Наталья всех знаменитостей знает, следит за их судьбами. Она не Сашу узнала, а его супругу — дочь нашей знаменитой актрисы Веры Глаголевой.