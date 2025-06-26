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Онопко об Овечкине: «Увидел его в Майами, говорю жене: “Смотри, Овечкин”. Она посмотрела: “Это же Настасия Шубская!” Она не Сашу узнала, а его супругу»

«Как-то в отпуске в Майами случайно встретился с Овечкиным. Мы с женой бродили по торговому центру. Я Александра увидел и говорю ей: “Смотри, Овечкин”.

Источник: Спортс"

Она посмотрела: «Так это же Настасия Шубская!» Я в соцсетях почти не бываю, а Наталья всех знаменитостей знает, следит за их судьбами. Она не Сашу узнала, а его супругу — дочь нашей знаменитой актрисы Веры Глаголевой.

Не знаю, знал ли Овечкин меня, но я его точно знаю. Подошел, поздоровался, а после мы на турнире по паделу встретились«, — сказал бывший футболист сборной России, помощник главного тренера “Ростова”.

Овечкин — самый популярный спортсмен в России по данным Спортса" и Signal. Медведев — 2-й, Валиева — 3-я, Месси — 4-й, Роналду — 5-й, Загитова и Трусова поделили 6-е место.