Онопко об Овечкине: «Увидел его в Майами, говорю жене: “Смотри, Овечкин”. Она посмотрела: “Это же Настасия Шубская!” Она не Сашу узнала, а его супругу»

Она посмотрела: «Так это же Настасия Шубская!» Я в соцсетях почти не бываю, а Наталья всех знаменитостей знает, следит за их судьбами. Она не Сашу узнала, а его супругу — дочь нашей знаменитой актрисы Веры Глаголевой.
Не знаю, знал ли Овечкин меня, но я его точно знаю. Подошел, поздоровался, а после мы на турнире по паделу встретились«, — сказал бывший футболист сборной России, помощник главного тренера “Ростова”.
Овечкин — самый популярный спортсмен в России по данным Спортса" и Signal. Медведев — 2-й, Валиева — 3-я, Месси — 4-й, Роналду — 5-й, Загитова и Трусова поделили 6-е место.