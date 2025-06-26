Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Ювентус
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.09
X
3.80
П2
1.75
Футбол. Зарубежный
22:00
Видад
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.52
П2
2.95
Футбол. Зарубежный
27.06
Зальцбург
:
Реал
Все коэффициенты
П1
11.50
X
6.85
П2
1.27
Футбол. Зарубежный
27.06
Аль-Хиляль
:
Пачука
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.49
П2
5.23
Футбол. Зарубежный
завершен
Урава Ред Даймонд
0
:
Монтеррей
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Ривер Плейт
0
П1
X
П2

Брэд Питт о Месси: «Он потрясающий, обожаю его! Я бы приехал посмотреть на него как турист»

Актер обсуждал лучших спортсменов мира вместе с коллегой по фильму «Формула-1» Дэмсоном Идрисом в выпуске Agree To Disagree на ютуб-канале LADBible. Идрис упомянул форварда «Интер Майами», назвав его «потрясающим» и «инопланетянином».

Источник: Спортс"

«Эй, чувак, он потрясающий! Я его обожаю. Будучи туристом, я бы приехал, чтобы увидеть его. Ему потребовалось много времени, чтобы заявить о себе на большом турнире (чемпионате мира — Спортс» «). В последний раз ему это удалось», — сказал Питт.