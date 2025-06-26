Брэд Питт о Месси: «Он потрясающий, обожаю его! Я бы приехал посмотреть на него как турист»

«Эй, чувак, он потрясающий! Я его обожаю. Будучи туристом, я бы приехал, чтобы увидеть его. Ему потребовалось много времени, чтобы заявить о себе на большом турнире (чемпионате мира — Спортс» «). В последний раз ему это удалось», — сказал Питт.