«Эй, чувак, он потрясающий! Я его обожаю. Будучи туристом, я бы приехал, чтобы увидеть его. Ему потребовалось много времени, чтобы заявить о себе на большом турнире (чемпионате мира — Спортс» «). В последний раз ему это удалось», — сказал Питт.
Брэд Питт о Месси: «Он потрясающий, обожаю его! Я бы приехал посмотреть на него как турист»
Актер обсуждал лучших спортсменов мира вместе с коллегой по фильму «Формула-1» Дэмсоном Идрисом в выпуске Agree To Disagree на ютуб-канале LADBible. Идрис упомянул форварда «Интер Майами», назвав его «потрясающим» и «инопланетянином».