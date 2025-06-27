У «Ювентуса» 2-е поражение при Тудоре — от «Ман Сити» на КЧМ. Туринцы не проигрывали 7 матчей подряд

«Ювентус» прервал серию из 7 матчей без поражений — последний раз команда проиграла «Парме» (0:1) в Серии А 23 апреля. Всего под руководством хорватского тренера «бьянконери» одержали 7 побед, дважды проиграли и 3 раза сыграли вничью.
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Туринский ФК «Ювентус» по праву считается гордостью итальянского футбола. Это один из старейших, самых титулованных и дорогих клубов мира. В нашей статье — история команды, ее символика, ближайшие матчи в 2025 году и легендарные игроки, прославившие «черно-белых».Читать дальше