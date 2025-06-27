У «Сити» 23 удара в матче КЧМ, у «Юве» — 7. «Горожане» превзошли соперника по владению — 63% против 28%, передачам — 795 против 279, кроссам — 15 против 3,

«Горожане» нанесли 23 удара по воротам против 7 у «Ювентуса», а также сделали 795 передач против 279.
Кроме того, «Сити» превзошел «Юве» по кроссам (15 против 3) и угловым (7 против одного).
Серьезное преимущество манкунианцев отражено и во владении мячом — 63%. «Ювентус» набрал 28% по этому показателю.
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