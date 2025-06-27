Ловчев о лимите: «Иностранцы должны дать какой‑то импульс развитию нашего футбола, но его уровень падает. АПЛ не допускала к себе всех»

Есть определенные примеры. Мы довольно часто оглядываемся на англичан, которые являются родоначальниками футбола, считаем Английскую премьер‑лигу одной из лучших в мире. Они не допускали к себе всех иностранцев. Там обязательно надо было какое‑то время поиграть в сборной. За одну сборную надо было сыграть определенное количество матчей, за другую — другое количество. Как‑то определять уровень футболиста. Но по большому счету можно просто подумать, как сделать так, чтобы у нас росло больше сильных и молодых игроков. Как? Я не могу сказать, честно.