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Ловчев о лимите: «Иностранцы должны дать какой‑то импульс развитию нашего футбола, но его уровень падает. АПЛ не допускала к себе всех»

— Иностранцы должны дать какой‑то импульс развитию футбола в нашей стране. Но, к большому сожалению, кого бы я ни слушал из людей, которые вышли с футбольного поля, они говорят, что уровень футбола падает.

Источник: Спортс"

— Иностранцы должны дать какой‑то импульс развитию футбола в нашей стране. Но, к большому сожалению, кого бы я ни слушал из людей, которые вышли с футбольного поля, они говорят, что уровень футбола падает. И я с этим согласен по большому счету.

Есть определенные примеры. Мы довольно часто оглядываемся на англичан, которые являются родоначальниками футбола, считаем Английскую премьер‑лигу одной из лучших в мире. Они не допускали к себе всех иностранцев. Там обязательно надо было какое‑то время поиграть в сборной. За одну сборную надо было сыграть определенное количество матчей, за другую — другое количество. Как‑то определять уровень футболиста. Но по большому счету можно просто подумать, как сделать так, чтобы у нас росло больше сильных и молодых игроков. Как? Я не могу сказать, честно.

— Вы за ограничение количества легионеров?

— Надо находить футболистов, воспитывать их, давать возможность, строить поля для них. Думаю, что надо созвать футбольный совет, чтобы все высказались по этому поводу: нужны или не нужны легионеры. Конечно, клубы, которые тратят деньги, во многом государственные, будут говорить: «Да», а другие, которые не тратят эти деньги, скажут: «Нет, надо заниматься своим футболом». Мне трудно сказать, я не могу ответить на этот вопрос, — сказал бывший игрок сборной СССР.