Беллингем не вернется в строй до 19 октября — он будет недоступен 3 месяца из-за операции на плече. Хавбек «Реала» может пропустить 8 матчей Ла Лиги, 2 игры ЛЧ и два сбора Англии (As

Отмечается, что если «Мадрид» выйдет в четвертьфинал клубного чемпионата мира, первый игровой день в Ла Лиге почти наверняка будет отложен. Полузащитник пропустит игры вплоть до 8-го тура и будет отсутствовать в первых двух матчах Лиги чемпионов.