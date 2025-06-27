Локателли о 2:5 с «Сити»: «Юве» провел плохой матч, допустил много ошибок. Чтобы дойти до конца, нужно встретиться с сильнейшими — сосредоточимся на следующем матче"

Об игре.
«Я думаю, мы провели плохой матч, проанализируем его. Мы, безусловно, допустили много ошибок. Но теперь нужно восстановить силы и сосредоточиться на следующем матче».
О психологическом упадке команды.
«Мы не должны так думать, надо проанализировать, что мы сделали неправильно. Понятно, что сегодня мы допустили много ошибок, но нужно думать о следующем, потому что мы хотим двигаться вперед на чемпионате мира».
О роли чемпионата мира.
«Это не вопрос роли, мы никогда не говорили о целях. Мы должны попытаться пройти как можно дальше».
О неприятном результате.
«Конечно, но, чтобы дойти до конца, нужно встретиться с сильнейшими. Мы должны сделать это, давайте попробуем двигаться вперед», — сказал Mediaset капитан «Ювентуса».