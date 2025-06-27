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Локателли о 2:5 с «Сити»: «Юве» провел плохой матч, допустил много ошибок. Чтобы дойти до конца, нужно встретиться с сильнейшими — сосредоточимся на следующем матче"

«Ювентус» уступил «горожанам» (2:5) в 3-м туре клубного чемпионата мира.

Источник: Спортс"

Об игре.

«Я думаю, мы провели плохой матч, проанализируем его. Мы, безусловно, допустили много ошибок. Но теперь нужно восстановить силы и сосредоточиться на следующем матче».

О психологическом упадке команды.

«Мы не должны так думать, надо проанализировать, что мы сделали неправильно. Понятно, что сегодня мы допустили много ошибок, но нужно думать о следующем, потому что мы хотим двигаться вперед на чемпионате мира».

О роли чемпионата мира.

«Это не вопрос роли, мы никогда не говорили о целях. Мы должны попытаться пройти как можно дальше».

О неприятном результате.

«Конечно, но, чтобы дойти до конца, нужно встретиться с сильнейшими. Мы должны сделать это, давайте попробуем двигаться вперед», — сказал Mediaset капитан «Ювентуса».

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