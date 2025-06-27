Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
04:00
Зальцбург
:
Реал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.87
П2
1.27
Футбол. Зарубежный
04:00
Аль-Хиляль
:
Пачука
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.62
П2
5.60
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
2
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Видад
1
:
Аль-Айн
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Урава Ред Даймонд
0
:
Монтеррей
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Ривер Плейт
0
П1
X
П2

Бернарду о 5:2 с «Ювентусом»: «Лучший матч “Ман Сити” на клубном ЧМ, пожалуй. Мы стали на шаг ближе к победе, но сейчас это не имеет большого значения»

«Манчестер Сити» вышел в плей-офф клубного чемпионата мира с 1-го места в группе G, выиграв все 3 матча на групповом этапе.

Источник: Спортс"

"Думаю, мы очень довольны тем, что сделали сегодня. Нам удавалось контролировать ход игры и держать мяч против топ-команды. Если не считать незначительных ошибок, это, пожалуй, наш лучший матч на этом турнире. Мы вышли в плей-офф с первого места в группе и очень рады этому.

Что ж, это еще одна победа. Важная победа, благодаря которой мы смогли выйти из группы с первого места. Не знаю, можно ли считать это заявкой на победу. Мы рады, что оказались в числе 16 лучших команд. Мы участвуем в этом турнире, чтобы победить, стали на шаг ближе к этой цели. Но сейчас это не имеет большого значения. Мы либо побеждаем, либо будем побеждены. Надо быть готовыми к следующему этапу.

Влияние, которое оказали игроки, было огромным. И сегодня ребята, которые вышли на замену, снова очень помогли«, — сказал капитан “Манчестер Сити”.

Узнать больше по теме
ФК «Ювентус»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Туринский ФК «Ювентус» по праву считается гордостью итальянского футбола. Это один из старейших, самых титулованных и дорогих клубов мира. В нашей статье — история команды, ее символика, ближайшие матчи в 2025 году и легендарные игроки, прославившие «черно-белых».
Читать дальше