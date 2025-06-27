Бернарду о 5:2 с «Ювентусом»: «Лучший матч “Ман Сити” на клубном ЧМ, пожалуй. Мы стали на шаг ближе к победе, но сейчас это не имеет большого значения»

Что ж, это еще одна победа. Важная победа, благодаря которой мы смогли выйти из группы с первого места. Не знаю, можно ли считать это заявкой на победу. Мы рады, что оказались в числе 16 лучших команд. Мы участвуем в этом турнире, чтобы победить, стали на шаг ближе к этой цели. Но сейчас это не имеет большого значения. Мы либо побеждаем, либо будем побеждены. Надо быть готовыми к следующему этапу.