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Пеп о 5:2 с «Юве»: «Сити» давно не показывал такой игры. Футболисты снова почувствовали, что нужно сделать, чтобы быть хорошей командой"

Манкунианцы разгромили туринцев (5:2) в 3-м туре клубного чемпионата мира.

Источник: Спортс"

"Мы давно не показывали такой игры, как сегодня — с мячом и без него. Игроки были преданы делу. Мы говорили о том, что нам нужно улучшить, чтобы вернуться к тому, какими мы были в прошлом.

Мы рады финишировать первыми против топовой команды, которая доказала это в прошлых и недавних играх. Мы ждем, кто будет нашим соперником…

Послушайте, это всего лишь один матч! Но я думаю, что сегодня больше, чем когда-либо, игроки снова почувствовали, что нам нужно сделать, чтобы быть хорошей командой. В этом весь секрет! Не нужны слова или образы, они играли и знали это«, — cказал DAZN главный тренер “Манчестер Сити”.

У «Сити» 23 удара в матче КЧМ, у «Юве» — 7. «Горожане» превзошли соперника по владению — 63% против 28%, передачам — 795 против 279, кроссам — 15 против 3, угловым — 7 против 1.