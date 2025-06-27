Пеп о 5:2 с «Юве»: «Сити» давно не показывал такой игры. Футболисты снова почувствовали, что нужно сделать, чтобы быть хорошей командой"

"Мы давно не показывали такой игры, как сегодня — с мячом и без него. Игроки были преданы делу. Мы говорили о том, что нам нужно улучшить, чтобы вернуться к тому, какими мы были в прошлом.
Мы рады финишировать первыми против топовой команды, которая доказала это в прошлых и недавних играх. Мы ждем, кто будет нашим соперником…
Послушайте, это всего лишь один матч! Но я думаю, что сегодня больше, чем когда-либо, игроки снова почувствовали, что нам нужно сделать, чтобы быть хорошей командой. В этом весь секрет! Не нужны слова или образы, они играли и знали это«, — cказал DAZN главный тренер “Манчестер Сити”.
У «Сити» 23 удара в матче КЧМ, у «Юве» — 7. «Горожане» превзошли соперника по владению — 63% против 28%, передачам — 795 против 279, кроссам — 15 против 3, угловым — 7 против 1.