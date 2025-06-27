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«Реал» выиграл группу H на КЧМ и сыграет с «Ювентусом» в ⅛ финала. «Аль-Хилаль» занял 2-е место и попал на «Ман Сити»

Мадридский клуб обыграл «Ред Булл Зальцбург» (3:0) в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира в США.

Источник: Спортс"

Команда под руководством Хаби Алонсо набрала 7 очков в 3 играх и заняла 1-е место в таблице группы Н. В ⅛ финала соперником «Реала» будет «Ювентус», занявший 2-е место в группе G.

Второе место в группе H занял «Аль-Хилаль», обыгравший в последнем туре мексиканскую «Пачуку» (2:0). Саудовский клуб набрал 5 очков в 3 играх и опередил «Ред Булл» на 1 балл.

В ⅛ финала соперником «Аль-Хилаля» будет «Манчестер Сити», выигравший группу G.

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