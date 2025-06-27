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Алонсо после 3:0 «Реала» с «Ред Буллом»: «Мы в восторге от игры и результата. “Юве” — один из исторических клубов Европы, нам предстоит тяжелый матч»

За счет этого успеха мадридцы заняли 1-е место в группе H. Соперником команды в ⅛ финала клубного чемпионата мира будет «Ювентус».

Источник: Спортс"

"Мы в восторге от игры и результата. Мы заняли первое место в группе и продолжаем идти вперед.

«Ювентус» — один из исторических клубов Европы. У них хорошая команда, нам предстоит тяжелый матч«, — сказал главный тренер “Реала”.

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