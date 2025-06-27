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9 из 12 европейских клубов вышли в плей-офф КЧМ — вылетели «Порту», «Атлетико» и «Зальцбург»

На клубном чемпионате мира в США завершился групповой этап.

В плей-офф вышли 16 команд из 32.

От Европы в ⅛ финала будут представлены 9 команд (из 12 сыгравших на турнире, 75%) — «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд (обе — Германия), «Челси» и «Манчестер Сити» (обе — Англия), «Интер» и «Ювентус» (обе — Италия), «Реал» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Бенфика» (Португалия).

Не прошли во второй этап «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

Отметим, что от Южной Америки в плей-офф вышли 4 команды из 6 (67%) — все представители Бразилии («Палмейрас», «Ботафого», «Флуминенсе» и «Фламенго»).

От зоны КОНКАКАФ — 2 команды из 5 (40%, «Интер Майами» из США и «Монтеррей» из Мексики), от Азии — 1 из 4 (25%, «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии).

Не прошли групповую стадию ни одна из 4 команд из Африки, а также представитель Океании — «Окленд» из Новой Зеландии.

Все четыре бразильские команды вышли в плей-офф клубного ЧМ. Обе аргентинские выбыли из турнира.

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