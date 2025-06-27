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«Ювентус» во 2-й раз в истории пропустил 5 или более голов в матче международного клубного турнира. Впервые это произошло в 1958 году — 0:7 от «Винера» в квалификации КЕЧ

Туринцы уступили «Манчестер Сити» (2:5) в матче группового этапа клубного чемпионата мира.

Сообщается, что для итальянского клуба это всего второй матч с 5 или более пропущенными голами в официальных международных клубных турнирах.

Впервые это произошло в 1958 году, когда «Юве» проиграл австрийскому клубу «Винер Шпорт клуб» (0:7, первая игра — 3:1) в квалификации Кубка европейских чемпионов.

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