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Винисиус после 3:0 с «Ред Буллом»: «Реал» привыкает к стилю Алонсо. Я в восторге от нашей игры на турнире. Голевой пас пяткой был хорош, один из лучших для меня"

Вингер «Реала» был признан лучшим игроком матча с «Ред Булл Зальцбург» (3:0) на чемпионате мира среди клубов. Бразилец отметился голом и ассистом.

Источник: Спортс"

"Очень рад тому, что забил и сделал передачу. Я в восторге от нашей игры на турнире. Впереди самая важная его часть, которая нам больше всего нравится. Мы можем выиграть важный титул для клуба.

Мы очень хорошо сыграли в первом тайме, во втором немного слабее, но это нормально. Нужно отдохнуть перед следующей игрой. Матч ⅛ финала очень важен, мы не можем оступиться.

Тренер [Хаби Алонсо] говорит нам, что нужно делать, мы привыкаем к его стилю игры. Сегодня в этом плане все было хорошо.

Что касается голевого паса пяткой, то я не видел повтор, но это был хороший ассист. Один из лучших для меня. Вальверде всегда вселяет в меня уверенность, он один из наших капитанов. Всегда приятно, когда он забивает", — сказал Винисиус.