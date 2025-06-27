Алонсо о Винисиусе после 3:0 «Реала» с «Ред Буллом»: «Он был великолепен. Я говорю не только про гол и ассист, но и о его игре в обороне»

В добавленное к первому тайму время Винисиус сделал голевую передачу пяткой на Федерико Вальверде. Бразильца в итоге признали лучшим игроком матча.
"Вини был великолепен. Я говорю не только про гол и ассист, но и о его действиях в обороне.
Это позволило нам играть сплоченно, в атаке у него было больше свободы, и он хорошо взаимодействовал с Гонсало, изматывавшим центральных защитников соперника.
У нас обоих сейчас очень хорошее настроение, но нужно продолжать, потому что впереди еще долгий путь", — сказал Алонсо.