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Хавбек «Динамо» Чавес порвал «кресты» на тренировке сборной Мексики перед плей-офф Кубка КОНКАКАФ. Он может пропустить от 6 до 9 месяцев

Команде предстоит сыграть с Саудовской Аравией в ¼ финала Кубка КОНКАКАФ.

В среду 29-летний игрок досрочно покинул тренировочное занятие команды из-за травмы. Обследование выявило у него разрыв передней крестообразной связки на правом колене.

"Сборная Мексики сообщает, что Луис Чавес вчера покинул тренировку из-за травмы правого колена.

Сегодня игроку сделали МРТ и выявили разрыв правой передней крестообразной связки. Мы желаем Чавесу скорейшего и успешного выздоровления", — говорится в пресс-релизе Федерации футбола Мексики.

Средний срок восстановления после таких травм составляет от 6 до 9 месяцев.

Чавес выступает за «Динамо» с 2023 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.