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Смертин о музыке: «Футбол смотрю на огромном экране под Led Zeppelin. Если матч российского чемпионата — ставлю Осборна. Под хард-рок РПЛ хорошо идет, сразу темп увеличивается»

— Самый необычный подарок на юбилей?

— Пластинка Rolling Stones, выпущенная в СССР на фирме «Мелодия». Раритет. Сначала даже не понял, какие песни туда вошли. Названия-то переведены на русский. А я к английскому варианту привык.

Мне все дарили виниловые пластинки. Сам гостям эту идею закинул, чтобы не сильно их обременять. Они знают, что обожаю рок, вот и приносили Led Zeppelin, Deep Purple, Джими Хендрикса, Оззи Осборна. А сын вручил последний альбом AC/DC.

Еще в 1994-м, играя в «Заре», решил купить акустическую систему класса High End. На сборы мы всегда летали через Москву, и в музыкальном магазине на Старом Арбате я обнаружил то, что нужно. Два усилительных блока, процессор, гигантские колонки, деку. Акустика фирмы Thiel, «железо» — Meridian. Не новое, зато самое лучшее, что можно было найти тогда в России. Цена заоблачная — шесть с половиной тысяч долларов!

Зарплата и премиальные в «Заре» были небольшие. Копил ровно год, отказывая себе во всем. Каждый раз, приезжая в Москву, мчался на Арбат. Для прослушивания аппаратуры в магазине отвели отдельный уголок за драповыми шторами. Там я пропадал часами. Чувствовал себя как в фильме «Зимний вечер в Гаграх» герой Евстигнеева, присмотревший в комиссионке диван мечты.

Наконец приобрел. В Ленинске-Кузнецком эта аппаратура весом под сто килограммов занимала полквартиры. Позже перевез в Москву. До сих пор все работает, звук потрясающий. Когда достроил дом, одну комнату превратил в музыкальную студию. Там есть вертушка, купленная в Англии лет пять назад, висит проектор. Футбол теперь смотрю на огромном экране под Led Zeppelin. Если матч российского чемпионата — ставлю Осборна. Под хард-рок РПЛ хорошо идет, сразу темп увеличивается, — сказал бывший игрок сборной России.

Смертин — фанат постпанка! Вот его музыкальная лекция и плейлист.