Смертин о музыке: «Футбол смотрю на огромном экране под Led Zeppelin. Если матч российского чемпионата — ставлю Осборна. Под хард-рок РПЛ хорошо идет, сразу темп увеличивается»

Еще в 1994-м, играя в «Заре», решил купить акустическую систему класса High End. На сборы мы всегда летали через Москву, и в музыкальном магазине на Старом Арбате я обнаружил то, что нужно. Два усилительных блока, процессор, гигантские колонки, деку. Акустика фирмы Thiel, «железо» — Meridian. Не новое, зато самое лучшее, что можно было найти тогда в России. Цена заоблачная — шесть с половиной тысяч долларов!