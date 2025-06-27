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«И играть бесплатно ? ?». Де Хеа ответил на пост Роналду о новом контракте с «Аль-Насром», где тот написал: «Давайте творить историю вместе»

40-летний португальский форвард прокомментировал продление контракта с «Аль-Насром» на 2 года: «Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе».

«И играть бесплатно ? ?», — ответил на это в соцсети вратарь «Фиорентины», ранее игравший вместе с Роналду за «Манчестер Юнайтед».

Новый договор саудовского клуба с нападающим рассчитан до лета 2027 года.

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