«И играть бесплатно ? ?». Де Хеа ответил на пост Роналду о новом контракте с «Аль-Насром», где тот написал: «Давайте творить историю вместе»

«И играть бесплатно ? ?», — ответил на это в соцсети вратарь «Фиорентины», ранее игравший вместе с Роналду за «Манчестер Юнайтед».
Новый договор саудовского клуба с нападающим рассчитан до лета 2027 года.
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ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.Читать дальше