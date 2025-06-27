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Дюков об аналоге Овечкина в футболе: «Рано или поздно такой футболист в России появится. Это должен быть не какой-то вратарь или защитник, а нападающий, который сможет забить больше всех»

39-летний хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин в минувшем сезоне стал новым рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах, побив рекорд Уэйна Гретцки (897 шайб против 894).

Источник: Спортс"

"Уверен, что рано или поздно такой футболист, как Овечкин в хоккее, в России появится.

При этом это должен быть не какой‑то вратарь или защитник, это должен быть нападающий, который сможет забить больше всех мячей. Такие великие спортсмены, как Овечкин, рождаются раз в 20−30 лет.

При этом, при всем моем уважении к хоккею, конкуренция в футболе значительно выше. Если в хоккей на высоком уровне играет, грубо говоря, около десяти стран, то в футболе так или иначе задействовано большинство стран мира", — сказал президент РФС.

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