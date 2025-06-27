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34 746 зрителей — средняя посещаемость клубного ЧМ после группового этапа. ФИФА довольна, на матчах присутствовали более 1,6 млн болельщиков

Как пишет журналист Каве Солекол, на данный момент в общей сложности 1 667 819 человек присутствовали на матчах турнирах в США.

Источник: Спортс"

Средняя посещаемость 48 игр группового этапа составила 34 746 болельщиков.

Отмечается, что ФИФА довольна посещаемостью — она в целом соответствует ожиданиям.

Ожидается, что посещаемость вырастет на этапе плей-офф, матчи которых пройдут на шести стадионах вместимостью от 60 000 до 82 000 зрителей.

ФИФА использует динамическое ценообразование при продажи билетов, что означает, что стоимость колеблется в зависимости от спроса.

Билеты на матч «Челси» против «Бенфики» в Шарлотт можно приобрести по цене от 52 долларов, на матч «Манчестер Сити» и «Аль-Хилаля» в Орландо — от 85 долларов.

Билеты на встречу «Реала» и «Ювентуса» в Майами продаются от 182 долларов, на матч «Интер Майами» и «ПСЖ» в Атланте — от 83 долларов.

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