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Кордоба выбран лучшим нападающим РПЛ-2024/25. Форвард «Краснодара» опередил Угальде и Дзюбу

Форвард «Краснодара» был признан лучшим на своей позиции на премии «Winline Герои РПЛ».

Источник: Спортс"

В тройку сильнейших нападающих лиги также вошли Манфред Угальде из «Спартака» и Артем Дзюба из «Акрона».

Напомним, Угальде забил 17 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата России, на счету Кордобы 12 мячей, у Дзюбы — 9.

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