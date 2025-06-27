Дюков о «Матч ТВ»: «Смотрю футбол в основном без звука, но не слышу чего-то плохого, когда включаю. Картинка — на уровне высших мировых стандартов. Нет претензий к показу»

— Слышал о том, что между Валерием Карпиным и Александром Тащиным состоялась дискуссия. Что касается «Матча», то у меня нет претензий к показу футбола на канале.
— То есть с высказыванием Карпина о том, что эксперты на «Матче» «несут хрень», вы не согласны?
— Не могу сказать, что регулярно слушаю экспертов. Я часто смотрю футбол, но смотрю его в основном без звука. Когда включаю, не слышу чего-то плохого. Но если говорить о том, как футбол показывают и какая картинка, то это все на уровне высших мировых стандартов, — сказал президент РФС.
«Всякую хрень эксперты несут». Карпин еще раз напал на «Матч ТВ», хочет сборную на Первом.