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Дюков о «Матч ТВ»: «Смотрю футбол в основном без звука, но не слышу чего-то плохого, когда включаю. Картинка — на уровне высших мировых стандартов. Нет претензий к показу»

— В рамках экономического форума была достаточно жесткая дискуссия Карпина и представителей «Матч ТВ» по поводу показа матчей сборной. Как к этой дискуссии относитесь? У вас в презентации на конференции была цифра аудитории матча сборной на спортивном канале, 4 млн человек, а на Первом она будет больше.

— Слышал о том, что между Валерием Карпиным и Александром Тащиным состоялась дискуссия. Что касается «Матча», то у меня нет претензий к показу футбола на канале.

— То есть с высказыванием Карпина о том, что эксперты на «Матче» «несут хрень», вы не согласны?

— Не могу сказать, что регулярно слушаю экспертов. Я часто смотрю футбол, но смотрю его в основном без звука. Когда включаю, не слышу чего-то плохого. Но если говорить о том, как футбол показывают и какая картинка, то это все на уровне высших мировых стандартов, — сказал президент РФС.

«Всякую хрень эксперты несут». Карпин еще раз напал на «Матч ТВ», хочет сборную на Первом.