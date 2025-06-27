Дюков о «Матч ТВ»: «Смотрю футбол в основном без звука, но не слышу чего-то плохого, когда включаю. Картинка — на уровне высших мировых стандартов. Нет претензий к показу»

— Не могу сказать, что регулярно слушаю экспертов. Я часто смотрю футбол, но смотрю его в основном без звука. Когда включаю, не слышу чего-то плохого. Но если говорить о том, как футбол показывают и какая картинка, то это все на уровне высших мировых стандартов, — сказал президент РФС.