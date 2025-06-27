Позднее «Сьон» заявил, что перед согласием на товарищеский матч проконсультировался с ФИФА, УЕФА и и Швейцарским футбольным союзом, получив от них одобрение. Однако затем в Швейцарском футбольном союзе сообщили, что не рекомендовали клубу приезжать на матч в Россию.
"В текущей политической ситуации даже не нужно рассматривать это по моральным и этическим соображениям. Я думаю, что это совершенно неправильно.
Но это типично для [президента «Сьона» Кристиана] Константина. Он получает несколько сотен тысяч франков, и казна снова наполняется. На остальное ему просто наплевать«, — сказал в интервью Blick бывший защитник “Сьона” Чарли Ин-Албон.
Сообщалось, что швейцарский клуб получит 320 тысяч евро за матч с «Зенитом».
Швейцарский политик Брежи о матче «Зенитом»: «Как болельщик “Сьона” я разочарован. Считаю неправильным проводить игры в России».