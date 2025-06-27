Экс-игрок «Сьона» Ин-Албон о матче с «Зенитом»: «Это неправильно по этическим соображениям в текущей политической ситуации. Но президенту клуба наплевать, раз казна наполняется»

Позднее «Сьон» заявил, что перед согласием на товарищеский матч проконсультировался с ФИФА, УЕФА и и Швейцарским футбольным союзом, получив от них одобрение. Однако затем в Швейцарском футбольном союзе сообщили, что не рекомендовали клубу приезжать на матч в Россию.