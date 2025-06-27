Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Палмейрас
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.01
П2
3.55
Футбол. Зарубежный
23:00
Бенфика
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.50
П2
2.10
Футбол. Зарубежный
завершен
Видад
1
:
Аль-Айн
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
2
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Хиляль
2
:
Пачука
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Экс-игрок «Сьона» Ин-Албон о матче с «Зенитом»: «Это неправильно по этическим соображениям в текущей политической ситуации. Но президенту клуба наплевать, раз казна наполняется»

Ранее «Зенит» объявил, что 9 июля сыграет со швейцарским клубом на «Газпром Арене» в рамках летней Winline Суперсерии. За «Сьон» выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Источник: Спортс"

Позднее «Сьон» заявил, что перед согласием на товарищеский матч проконсультировался с ФИФА, УЕФА и и Швейцарским футбольным союзом, получив от них одобрение. Однако затем в Швейцарском футбольном союзе сообщили, что не рекомендовали клубу приезжать на матч в Россию.

"В текущей политической ситуации даже не нужно рассматривать это по моральным и этическим соображениям. Я думаю, что это совершенно неправильно.

Но это типично для [президента «Сьона» Кристиана] Константина. Он получает несколько сотен тысяч франков, и казна снова наполняется. На остальное ему просто наплевать«, — сказал в интервью Blick бывший защитник “Сьона” Чарли Ин-Албон.

Сообщалось, что швейцарский клуб получит 320 тысяч евро за матч с «Зенитом».

Швейцарский политик Брежи о матче «Зенитом»: «Как болельщик “Сьона” я разочарован. Считаю неправильным проводить игры в России».