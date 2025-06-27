Медведев о поздравлении «Краснодара» с титулом на сайте: «Узнаете, что такое “жить по-новому”, уже с первого тура. Смены стратегии не будет, она у “Зенита” одна

— Узнаете, что такое «жить по-новому», уже с первого тура нового сезона.
— Изменение стратегии?
— Нет, никакой смены клубной стратегии не будет. Стратегия у «Зенита» одна — победная, — отметил председатель правления клуба.
Сообщение, опубликованное на сайте петербуржцев в мае, было нетрадиционным для клуба по стилю и содержало ряд ошибок.
— Узнаете, что такое «жить по-новому», уже с первого тура нового сезона.
— Изменение стратегии?
— Нет, никакой смены клубной стратегии не будет. Стратегия у «Зенита» одна — победная, — отметил председатель правления клуба.