«Броуки» — третий участник Кубка России от Медиалиги. Клуб сыграет на турнире второй год подряд

Команда, которую недавно возглавил Дмитрий Кузнецов, в полуфинале МФЛ обыграла «СиндЕкат» по сумме двух встреч (2:2, 2:0).
Вторым финалистом МФЛ-6 стал «Амкал», однако клуб Германа Эль Класико уже получил приглашение в Кубок России как победитель осеннего Кубка Лиги.
Это значит, что «Броуки» сыграют в Кубке вне зависимости от результата финала. Это второе участие клуба на турнире, в прошлом сезоне он дошел до 1/128 финала.
Также в Кубке страны выступят 2Drots — по предложению титульного спонсора.
В 1-м раунде «Амкал» сыграет с «Квантом», 2Drots — с «Торпедо» Владимир, «Броуки» — с «Орлом».