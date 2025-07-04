«Аль-Наср» может потратить 85 млн евро на атакующего футболиста. Клуб интересуется Мартинелли из «Арсенала»

Саудовский клуб проявляет интерес к Луису Диасу, однако «Ливерпуль» не хотел бы продавать футболиста.
Другим вариантом для «Аль-Насра» считается футболист «Арсенала» Габриэл Мартинелли.
Но на данный момент саудовская команда, которая может потратить 85 миллионов евро на трансфер футболиста атаки, еще не контактировала с лондонцами на предмет сделки.
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше