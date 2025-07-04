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Конате о гибели Жоты: «Я опустошен. Хочу обратиться к миру: сегодня это Диогу и его брат, вчера это был кто-то другой, завтра это можем быть мы. Давайте ценить каждый момент с семьями»

"Диогу… Я все еще не могу поверить. Я опустошен. У меня нет слов, чтобы выразить мои чувства.

Источник: Спортс"

Ты был не только выдающимся футболистом, но и исключительным человеком, другом и братом! Покоитесь с миром, ты и Андре.

Я по-настоящему потрясен этой новостью. Этот клуб, эта семья, которую мы делили вместе, никогда тебя не забудет! Я вспоминаю все моменты, которые мы провели вместе, и все еще не могу поверить — они казались идеальными…

Могу заверить в одном: твоя семья не останется одна. Мы будем рядом, чтобы поддержать их в этот тяжелый момент.

Я хочу обратиться к миру: сегодня это Диогу и его брат. Вчера это был кто-то другой. Завтра это можем быть мы. Давайте ценить каждый момент, который дарит нам жизнь, с нашими семьями, друзьями, даже с незнакомцами. Давайте стараться жить в мире и посылать друг другу любовь. Мы не знаем, что принесет завтра.

Люблю тебя, брат мой«, — написал защитник “Ливерпуля”.