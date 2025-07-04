Конате о гибели Жоты: «Я опустошен. Хочу обратиться к миру: сегодня это Диогу и его брат, вчера это был кто-то другой, завтра это можем быть мы. Давайте ценить каждый момент с семьями»

Я хочу обратиться к миру: сегодня это Диогу и его брат. Вчера это был кто-то другой. Завтра это можем быть мы. Давайте ценить каждый момент, который дарит нам жизнь, с нашими семьями, друзьями, даже с незнакомцами. Давайте стараться жить в мире и посылать друг другу любовь. Мы не знаем, что принесет завтра.