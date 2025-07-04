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Хайнце войдет в тренерский штаб Артеты в «Арсенале»

Бывший защитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед» станет одним из помощников Микеля Артеты, с которым играл за «ПСЖ».

Источник: Спортс"

После завершения карьеры игрока Хайнце тренировал «Архентинос Хуниорс», «Велес», «Атланту» и другие клубы. Он находится без работы с 2023 года.

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