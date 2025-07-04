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Лусиано о Веге: «У него огромный талант. Он добавит качества игре и принесет “Зениту” много пользы»

Форвард петербургского клуба выразил мнение после товарищеского матча с «Динамо» Махачкала (2:0).

Источник: Спортс"

— Сегодня на стадионе «Смена» был ваш друг и новый игрок «Зенита» Вега. Вдохновил вас немного на то, чтобы забить «Динамо»?

— Да, мы сегодня с ним встретились впервые за долгое время, наконец-то смогли лично поболтать. Рад, что теперь он с нами и будет помогать команде, добавит качества игре. И мы примем его самым лучшим образом!

— Последний вопрос — чего мы можем ожидать от нашего аргентинского новичка?

— Он быстро адаптируется к городу и клубу и как можно скорее начнет проявлять себя на поле. Я прекрасно знаю, на что он способен, у него огромный талант. Уверен, он принесет «Зениту» много пользы, — сказал Лусиано.