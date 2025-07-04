Фирмино о гибели Жоты: «Когда не хватает слов, остается лишь невыразимо стонать. Для меня было честью переживать особенные моменты вместе с тобой»

"Когда не хватает слов, остается лишь невыразимо стонать. Поэтому я встаю на колени и молюсь, чтобы Святой Дух утешил сердца Руте, Диниса, Дуарте, Мафальды, Сеу Жоакима, леди Изабель — всей семьи и друзей.
Для меня было привилегией и честью переживать особенные моменты вместе с тобой. Покойся с миром, мой брат Жота и Андре", — написал Фирмино.
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ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше