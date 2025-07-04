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Фирмино о гибели Жоты: «Когда не хватает слов, остается лишь невыразимо стонать. Для меня было честью переживать особенные моменты вместе с тобой»

Форвард «Аль-Ахли» выступал вместе с португальцем за «Ливерпуль» с 2020 по 2023 год.

Источник: Спортс"

"Когда не хватает слов, остается лишь невыразимо стонать. Поэтому я встаю на колени и молюсь, чтобы Святой Дух утешил сердца Руте, Диниса, Дуарте, Мафальды, Сеу Жоакима, леди Изабель — всей семьи и друзей.

Для меня было привилегией и честью переживать особенные моменты вместе с тобой. Покойся с миром, мой брат Жота и Андре", — написал Фирмино.

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