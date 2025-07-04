Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
05.07
Палмейрас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.45
П2
2.04
Футбол. Зарубежный
05.07
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.74
П2
3.30
Футбол. Зарубежный
05.07
Реал
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.38
П2
5.20
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Аль-Хиляль
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2

Замглавы МИД РФ Грушко: «На настроение многочисленных болельщиков “Торпедо” вся эта неразбериха влияет негативно. Надеюсь, справедливость восторжествует, и мы увидим клуб в РПЛ»

Ранее стало известно, что в отношении совладельца черно-белых Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

Ранее стало известно, что в отношении совладельца черно-белых Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Первой лиге и напрямую вышли в РПЛ. Сообщалось, что клуб могут дисквалифицировать из-за скандала.

«Я с детства являюсь болельщиком “Торпедо”, по мере возможности стараюсь посещать домашние матчи команды и всегда нахожусь в курсе последних новостей из жизни клуба.

Признаюсь, искренне переживаю, читая новости о том, что нашу команду могут лишить завоеванного в честной спортивной борьбе права выступить в Премьер‑лиге в следующем сезоне. До старта турнира остается всего две недели, а вся эта неразбериха негативно влияет на настроение игроков, тренеров и, конечно, нас, многочисленных болельщиков черно‑белых.

Надеюсь, все будет хорошо, в итоге справедливость восторжествует, и мы с вами увидим «Торпедо» в РПЛ", — сказал Александр Грушко.