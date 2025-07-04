Замглавы МИД РФ Грушко: «На настроение многочисленных болельщиков “Торпедо” вся эта неразбериха влияет негативно. Надеюсь, справедливость восторжествует, и мы увидим клуб в РПЛ»

Признаюсь, искренне переживаю, читая новости о том, что нашу команду могут лишить завоеванного в честной спортивной борьбе права выступить в Премьер‑лиге в следующем сезоне. До старта турнира остается всего две недели, а вся эта неразбериха негативно влияет на настроение игроков, тренеров и, конечно, нас, многочисленных болельщиков черно‑белых.