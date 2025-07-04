Директор «Байера» о Виртце: «Была задача продлить контракт и удержать его хотя бы на год. В мае Флориан сообщил, что решил перейти в “Ливерпуль”. Он здорово подходит им»

От его родителей мы знали, с кем они общались. Зарубежные клубы, в том числе «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», также информировали нас и относились к переговорам самым профессиональным и серьезным образом.
В мае он сообщил нам, что решил перейти в «Ливерпуль». Думаю, он здорово подходит им. Флориану дали понять, почему он им нужен, и такой подход был крайне важным аспектом во всей сделке.
После того как Флориан рассказал нам о своем предпочтении, мы контактировали только с «Ливерпулем». И с самого начала переговоров мне было ясно, что все получится«, — сказал спортивный директор “Байера”.