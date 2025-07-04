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Экс-хавбек «Локо» и «Челси» Анджорин арендован «Торино» у «Эмполи»

Экс-полузащитник «Челси» и «Локомотива» арендован у «Эмполи» с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

Источник: Спортс"

По данным Sky Sport, аренда игрока обойдется в 5 миллионов евро. Если же он будет продан, «Челси» может претендовать на 40% при перепродаже.

В минувшем сезоне Анджорин провел 22 матча в Серии А, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Полная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.

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