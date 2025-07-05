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«Фенербахче» пригрозил Сен-Максимену судом за слова про допинг: «Игрок исказил факты о лечении. Клуб воспользуется юридическими правами против попыток подорвать нашу репутацию»

Вингер «Аль-Ахли», ранее арендованный турецким клубом, сказал в подкасте: «Вокруг клуба слишком много всего, проблемных вещей… Если привести пример, то дело дошло до того, что мне даже пытались дать допинг».

Источник: Спортс"

"Мы с удивлением следили за недавними заявлениями, сделанными в соцсетях Алланом Сен-Максименом, который играл за наш клуб в сезоне-2024/25.

Искажая факты о медицинском лечении, которое он получил после проблем со здоровьем, игрок попытался ввести общественность в заблуждение и нанести ущерб репутации нашего клуба.

Как спортивный клуб «Фенербахче», мы настоящим информируем общественность, что мы воспользуемся всеми нашими юридическими правами против этих вводящих в заблуждение заявлений и любых попыток подорвать нашу институциональную репутацию", — говорится в официальном заявлении клуба.