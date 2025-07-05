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«МЮ» и «Арсенал» интересуются Тюрамом. Отступные форварда «Интера» — 85 млн евро, миланцы рассматривают Кина ему на замену (Il Giorno)

По сообщению Il Giorno, игрок «Интера» интересует «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», которые ищут центрального нападающего. Отмечается, что интерес к французу может возродить и «ПСЖ», который намеревался подписать его в 2023 году.

Источник: Спортс"

В контракте Маркуса с миланцами есть пункт об отступных в 85 миллионов евро.

Также сообщается, что «Интер» рассматривает вариант с Мойзе Кином на случай ухода Тюрама. Отступные нападающего «Фиорентины» в размере 52 млн евро действуют до 15 июля.

Предполагается, что после истечения срока действия отступных будет сложнее убедить «Фиорентину» продать нападающего, забившего 25 голов в прошлом сезоне. Вместе с тем «МЮ» и «Арсенал» уже также вступили в контакт с Кином.

В минувшем сезоне Тюрам провел 32 матча в Серии А, забив 14 голов и сделав 4 ассиста. Подробная статистика 27-летнего игрока доступна по ссылке.

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