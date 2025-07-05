Стрепетов против иностранных тренеров в РПЛ: «Игнашевич бы не испортил в ЦСКА то, что делал Николич. Талалаев — тренер-спаситель, его могли позвать в “Динамо” или “Локо”

Есть Талалаев, который выводит команды на высокий уровень, тренер-спаситель. Он уже готов решать высокие задачи. Я удивляюсь, почему клубы, которые решают высокие задачи, не зовут его. Он один из немногих у нас с таким опытом. Его могли бы позвать в «Динамо» или «Локомотив», — заявил экс-игрок «Зенита».