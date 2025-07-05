«Арсенал» об обвинениях Парти в изнасилованиях и сексуальном насилии: «Контракт игрока истек 30 июня. Клуб не может комментировать дело в связи с судебными разбирательствами»

Ранее сообщалось, что экс-полузащитнику «Арсенала» и «Атлетико» предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования. 32-летний футболист также обвиняется по одному эпизоду сексуального насилия. Два эпизода изнасилования касаются одной женщины, три — второй, а обвинение в сексуальном насилии связано с третьей женщиной.
«Контракт игрока истек 30 июня. В связи с продолжающимися судебными разбирательствами клуб не может комментировать это дело», — приводит заявление «канониров» BBC.
«Парти отрицает все обвинения. Он сотрудничал с полицией, прокурорской службой и стремится очистить свое имя». Адвокат экс-хавбека «Арсенала» об изнасилованиях и сексуальном насилии.