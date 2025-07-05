18-летний Эстевао забил 1-й гол на КЧМ — в матче с «Челси». Лондонцы купили форварда «Палмейраса» в 2024 году за 34+27 млн евро

Единственный гол бразильского клуба забил 18-летний форвард Эстевао, отличившийся на 53-й минуте. Он впервые отличился на турнире.
Нападающий получил передачу от Ричарда Риоса с правого фланга, прокинул мяч к краю вратарской площадки и пробил с острого угла — мяч влетел в ворота с отскоком от перекладины.
Напомним, что в прошлом году «Челси» выкупил Эстевао у «Палмейраса» за 34 миллиона евро плюс 27 млн бонусов.
Перед турниром клубы договорились, что Эстевао сыграет за родную команду, хотя его контракт с лондонцами действует уже с 1 июля.
«Челси» отдал 61 млн за юниора «Палмейраса». А он теперь выйдет против них на КЧМ.
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