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Мареска о 2:1 с «Палмейрасом»: «Сложная игра, как мы и ожидали. Рады победе и голу Эстевао — идеальный вечер для “Челси”

Лондонцы справились с бразильским клубом в ¼ финала клубного чемпионата мира в США.

"Это была сложная игра, как мы и ожидали. Нам нужно было много энергии, потому что у нас уже конец сезона, а у них — начало.

В этом состоит отличие, но я хочу поздравить игроков, они были очень хороши. Мы рады победе и голу Эстевао — для «Челси» получился идеальный вечер«, — сказал главный тренер “Челси”.

В 2024 году лондонский клуб приобрел у «Палмейраса» форварда Эстевао за 34+27 миллионов евро.

Перед турниром клубы договорились, что 18-летний бразилец сыграет за родную команду, хотя его контракт с «Челси» действует уже с 1 июля.

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