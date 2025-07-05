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Палмер об Эстевао после 2:1 с «Палмейрасом»: «Видно, что это топ-игрок. Мы рады, что он присоединится к “Челси”

Лондонцы справились с бразильским клубом в ¼ финала клубного чемпионата мира в США.

Палмер открыл счет на 16-й минуте, получив диагональную передачу от защитника Трево Чалоба. Игрок «Челси» развернулся, вошел в штрафную и пробил левой ногой в нижний угол.

Про свой гол.

«Мы отрабатываем такие моменты на тренировках. Я увидел свободное пространство, пошел туда и забил».

О том, что сказал главный тренер Энцо Мареска в перерыве.

«Он сказал: “Сохраняйте спокойствие, продолжайте играть в пас, и все должно быть в порядке”.

Об Эстевао, забившем единственный гол бразильского клуба.

«Видно, что это топ-игрок. Мы рады, что он присоединится к нам», — сказал Палмер.

В 2024 году лондонский клуб приобрел у «Палмейраса» форварда Эстевао за 34 миллиона евро плюс 27 млн бонусов.

Перед турниром клубы договорились, что 18-летний бразилец сыграет за родную команду, хотя его контракт с «Челси» действует уже с 1 июля.

«Челси» отдал 61 млн за юниора «Палмейраса». А он теперь выйдет против них на КЧМ.

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