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У Смолова вымогали 3 млн рублей, чтобы видео с дракой не попало в сеть. Он был согласен на 1 млн, в полиции пострадавшим отказали возбуждать дело (Baza)

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова. Инцидент произошел в мае — в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza, конфликт начался из-за громких разговоров двоих мужчин, которые обсуждали Смолова.

Услышав оскорбления в свой адрес, футболист вступил в драку и нанес несколько ударов.

Отмечается, что пострадавшие обратились в полицию, но получили отказ в возбуждении уголовного дела.

Утверждается, что Смолову предложили заплатить 1 миллион рублей, чтобы видео инцидента не попало в сеть. Футболист на это согласился, но когда сумма была повышена до 3 млн, отказался от договоренности.