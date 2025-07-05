Радимов о Жерсоне в «Зените»: «Топовая история, пульт от игры команды будет у него в руках. Уровень Вендела, плюс-минус даже выше»

«Что я видел — топовая история. Пульт от игры “Зенита” будет у него в руках.
Это уровень Вендела. Плюс‑минус даже выше«, — сказал экс-игрок “Зенита”.
Жерсон в «Зените» — подтверждает Медведев. Хотя бразилец уже жалеет, что не поехал в «Аль-Наср».
Ранее «Фламенго» официально подтвердил переход 28-летнего бразильского полузащитника в клуб из Санкт-Петербурга за 25 миллионов евро.
«Что я видел — топовая история. Пульт от игры “Зенита” будет у него в руках.
Это уровень Вендела. Плюс‑минус даже выше«, — сказал экс-игрок “Зенита”.
Жерсон в «Зените» — подтверждает Медведев. Хотя бразилец уже жалеет, что не поехал в «Аль-Наср».