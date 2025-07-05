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Радимов о Жерсоне в «Зените»: «Топовая история, пульт от игры команды будет у него в руках. Уровень Вендела, плюс-минус даже выше»

Ранее «Фламенго» официально подтвердил переход 28-летнего бразильского полузащитника в клуб из Санкт-Петербурга за 25 миллионов евро.

Источник: Спортс"

«Что я видел — топовая история. Пульт от игры “Зенита” будет у него в руках.

Это уровень Вендела. Плюс‑минус даже выше«, — сказал экс-игрок “Зенита”.

Жерсон в «Зените» — подтверждает Медведев. Хотя бразилец уже жалеет, что не поехал в «Аль-Наср».