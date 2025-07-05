Симоне Индзаги не выиграл ни одного трофея с «Интером» и «Аль-Хилалем» из 5 возможных за полгода

Для Индзаги это был первый шанс выиграть трофей с новой командой. Он возглавил «Аль-Хилаль» после ухода из «Интера».
Миланский клуб под его началом упустил 4 титула в этом календарном году. Зимой «нерадзурри» проиграли «Милану» в финале Суперкубка Италии.
Затем «Интер» вновь уступил «россонери» — уже в полуфинале Кубка Италии. В Серии А миланцы финишировали на второй строчке, а в финале Лиги чемпионов были разгромлены «ПСЖ» (0:5).
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