«ПСЖ» — «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

В прямом эфире игру покажет Okko.
В полуфинале победитель этого матча сыграет с победителем пары «Реал» — «Боруссия» Дортмунд.
Статистика клубного ЧМ.
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