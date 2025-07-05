Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.62
П2
3.00
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.41
П2
5.22
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2

«Шутили, что Месси будет бутсы нам носить. Чувствовал себя в музее мадам Тюссо, когда он пришел — массажист полчаса на него смотрел, клянусь». Экс-защитник «Интер Майами» Кривцов о Лео

Кривцов выступал за «Интер Майами» в 2023 и 2024 годах. Месси перешел в американский клуб в июле 2023-го.

"Были слухи, что Месси приедет, потому что он несчастлив в Париже. Мы с пацанами шутили на эту тему, что он нам бутсы будет носить.

Когда он пришел в команду, то я чувствовал себя будто в музее мадам Тюссо. Я на него смотрю и не понимаю, что вот он здесь, в моей команде, мы будем партнерами по команде.

У нас был массажист, который зашел [в раздевалку] и просто смотрел на Месси, клянусь. Полчаса стоял в проходе и смотрел.

Китмены заходили в раздевалку что-то там взять, видели его и говорят: «##### (блин), он здесь». Они выходили и боялись зайти в раздевалку«, — сказал бывший защитник “Интер Майами” Сергей Кривцов в подкасте Дениса Бойко.

Месси продлит контракт с «Интер Майами» — стороны настроены на это и ведут работу. Аргентинец хочет выиграть два титула с клубом и будет готовиться к ЧМ-2026 (Marca).