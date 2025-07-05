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«Чудака с восемью “Золотыми мячами” ломать не хочется. Однажды до крови наступил Месси на галик — представил, как мой контракт разрывают». Экс-защитник «Майами» Кривцов об отношении к

— Были моменты, когда ты его переезжал? Честно?

Источник: Спортс"

— Были. Мы старались не слишком жестко с ним играть.

— Вам не говорили «ребята, это Месси, к нему не подходите»?

— Не говорили. Все и так понимали. Ты не хочешь сломать чудака, у которого 8 «Золотых мячей».

— Ты просто потом в рабстве у него бы остался.

— Да, косил газон. Однажды я был… Я не хотел, но ты же знаешь, что это контактный вид спорта. Я ему наступил на галик, очень сильно наступил. Я видел, что до крови. Я попросил прощения. Он сказал, что все нормально.

— Жизнь перед глазами не пробежала?

— Нет, просто вижу, как мой контракт разрывают и я еду обратно, — сказал бывший защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов в подкасте Дениса Бойко.